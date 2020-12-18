Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
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Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı

18.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:36

Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polisleri, kaçırılan bir minibüse senaryo gereği kurtarma operasyonu düzenledi.

Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı

KASTAMONU - Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polisleri, kaçırılan bir minibüse senaryo gereği kurtarma operasyonu düzenledi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelince müdahale yöntemlerinin tatbiki kapsamında "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması" tatbikatı gerçekleştirildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde ulaşım araçlarının kaçırılması olaylarında; tehlikenin bertaraf edilmesi, sanıkların yakalanması, rehinelerin kurtarılması ve kamuoyunda infialin giderilmesine hazırlık olmak üzere müdahale yöntemlerinin tatbiki amacıyla, Vali Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin de katılımlarıyla "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması" tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında Özel Harekat Polislerince gerçekleştirilen ulaştırma araç müdahalesi, Ejder Yalçın atışı, taktiksel atış, keskin nişancı atışı, parkur atışı ve bina operasyonu, dosta güven düşmana korku verdi.

Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Özel Harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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