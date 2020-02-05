Özel harekat polisleri uçak kazasına giderken kaza yaptı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Özel harekat polisleri uçak kazasına giderken kaza yaptı - Haber

Özel harekat polisleri uçak kazasına giderken kaza yaptı

Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

05.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:18
Özel harekat polisleri uçak kazasına giderken kaza yaptı

Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Uçak enkazının bulunduğu yere yakın bir yerde gerçekleşen kazada hafif yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Özel harekat polisleri uçak kazasına giderken kaza yaptı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler