ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI
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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI

Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

05.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:04
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Uçak enkazının bulunduğu yere yakın bir yerde gerçekleşen kazada hafif yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:

----------Kazada yaralanan polislerin sedyeyle götürülmeleri

 


Kaynak: DHA
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