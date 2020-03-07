Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde zodyak botla devriyede

07.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:54

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve dün göreve başlayan tam donanımlı bin özel harekat polisi, bugün sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye gezdi.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, göçmenlerin şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için dün göreve başlayan özel harekat polisleri, bugün Meriç Nehri üzerinde devriye görevine devam etti. Nehir üzerinde zodyak botlarla devriye gezen özel harekatçılar, gün boyu görevlerini sürdürdü.

Kaynak: DHA