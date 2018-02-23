Özel Harekat Polisleri Afrin'e Uğurlandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda görev yapmış deneyimli 44 özel harekat polisinin, Afrin'e uğurlanması için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Müslüman coğrafyasının umudu olduğunu söyledi.

Polislere ve ailelerine teşekkür eden Onar, şöyle konuştu:

"Afrin'de Müslüman kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları, esaret altındaki durumlarından kurtarılması için ordumuz şu anda orada mücadele veriyor. Sizler de aynı şekilde orada görev alacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Ellerine kına yakılmış polisler, dua edilmesinin ardından yakınlarıyla vedalaşarak Afrin'e gitmek üzere yola çıktı.