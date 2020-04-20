ÖZEL HAREKAT POLİSİNE DRONE İLE ÇİKOLATA
İstanbul DHASultanbeyli'de vatandaşların drone ile özel harekat polisine çikolata ikram ettiBattalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağınedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi.
20.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:46
İstanbul DHA
Sultanbeyli'de vatandaşların drone ile özel harekat polisine çikolata ikram etti
Battalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağınedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi. O anlar mahalle sakihlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA