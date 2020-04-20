Özel harekat polisine drone ile çikolata
İstanbul DHA -SULTANBEYLİ'de vatandaşların drone ile özel harekat polisine çikolata ikram ettiBattalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağınedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi.
20.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:39
İstanbul DHA -SULTANBEYLİ'de vatandaşların drone ile özel harekat polisine çikolata ikram etti
Battalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağınedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi. O anlar mahalle sakihlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA