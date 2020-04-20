Özel harekat polisine drone ile çikolata İstanbul DHA -SULTANBEYLİ'de vatandaşların drone ile özel harekat polisine çikolata ikram ettiBattalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağınedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi.

İstanbul DHA -SULTANBEYLİ'de vatandaşların drone ile özel harekat polisine çikolata ikram etti Battalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağınedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi. O anlar mahalle sakihlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA