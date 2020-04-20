ÖZEL HAREKAT POLİSİNE DRONE İLE ÇİKOLATA İstanbul DHASultanbeyli'de vatandaşların drone ile özel harekat polisine çikolata ikram ettiBattalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağınedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi.

İstanbul DHA Sultanbeyli'de vatandaşların drone ile özel harekat polisine çikolata ikram ettiBattalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağınedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi. O anlar mahalle sakihlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: DHA