Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı
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Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı

Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, tartıştığı eşi Yasemin Çitil (31) tarafından kendisine ait tabancayla vurulan Özel Harekat polisi Emrullah Çitil (32), 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

SAMSUN'da, tartıştığı eşi Yasemin Çitil (31) tarafından kendisine ait tabancayla vurulan Özel Harekat polisi Emrullah Çitil (32), 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Eşinin balkondan yeniden ateş açması sonucu yüz üstü düştüğü kaldırımda ağır yaralanan Emrullah Çitil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından "Ölmedi mi daha o?" diye bağıran Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemin ve eşi Emrullah Çitil arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özel Harekat polisi eşine ait tabancayı alan Yasemin Çitil, Emrullah Çitil'e 1 el ateş etti. Ağır yaralanan Emrullah Çitil, 5 katlı binanın 1'inci katta bulunan evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Emrullah Çitil, gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah Çitil, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.'ÖLMEDİ Mİ DAHA O?'

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Çitil'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı
Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı
Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı
Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı
Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı
Özel harekat polisi eşini, tabancayla öldürdü; 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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