Özel harekat operasyonuyla yakalanan zanlının evinde uyuşturucu bulundu

KONYA (AA) - Konya'da özel harekat timinin operasyonuyla yakalanan şüphelinin evinde 13 bin 818 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi'nde 5. kattaki evinin balkonundan tabancayla havaya rasgele ateş eden F.A. polise ihbar edildi.

Polisin geldiğini gören F.A, kendini eve kilitleyip havaya ateş etmeyi sürdürdü. İkna çabaları sonuç vermeyince İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekibi operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce evde yapılan aramada, 13 bin 818 uyuşturucu hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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