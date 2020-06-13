Özel harekat ekipleri gasp firarisi için operasyon düzenledi Özel harekat ekipleri gasp firarisi için operasyon düzenledi İki aracı gasp eden ve yaptığı kazada üç kişinin yaralanmasına neden olan gasp firarisi Aydın E.

Özel harekat ekipleri gasp firarisi için operasyon düzenledi

İki aracı gasp eden ve yaptığı kazada üç kişinin yaralanmasına neden olan gasp firarisi Aydın E. için yapılan ihbar sonrası Karabağlar Yaylası'ndaki bir eve yapılan operasyonda ev boş çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydın'dan gasp ettiği araç ile kaza yapan Aydın E. Karabağlar yaylasında arama çalışmaları sürüyor. İki gündür Polis ve Jandarma tarafından yayla ve kırsal mahallelerde arama çalışması sürerken, yapılan her ihbar değerlendirilerek Polis Özel Harekat ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenleniyor.

21 Mayıs'ta Aydın Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduktan sonra 12 Haziran günü Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan akrabalarına gelirken Kavaklıdere kavşağında 09 T 2005 plakalı aracı gasp eden zanlı, Menteşe Karabağlar yaylası girişinde kaza yapmıştı. Kazada araç büyük hasar görürken, üç tütün işçisi de yaralanmıştı.

Cuma günü ve gece polis ve jandarma tarafından arama çalışmasının yapıldığı gasp firarisi Aydın E. için bu sabah saatlerinde bir vatandaş tarafından Narlı mevkiinde bulunan iki katlı boş bir binaya gasp firarisinin eşkaline benzeyen bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terör ve Asayiş Şube ekipleri belirlenen adreste güvenlik önlemi alarak iki katlı boş eve operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda ev boş çıktı. Gasp firarisi Aydın E.'nin yakalanması için Ula, Yatağan ve Menteşe ilçesinde Polis ve Jandarma ekiplerinin arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA