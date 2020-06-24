Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

24.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:32

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 5 adreste arama yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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