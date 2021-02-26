Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

26.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:04
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı oeparsyonda, 2 bin 840 uyuşturucu hap ve bonzai ile esrar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda H.K., H.B., K.O., R.Ç., A.R.A., V.N., K.A., S.K. ve Z.K. adlı şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 840 uyuşturucu hap, 155,70 gram bonzai, 24,36 gram metamfetamin, 3,23 gram eroin, 0,69 gram esrar ile 5 ruhsatsız tabanca, 20 dolu fişek, pompalı tüfek ve 4 dolu kartuş ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldığı bilidirildi.


Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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