Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı Yozgat'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

YOZGAT - Yozgat'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ankara'dan gelen özel harekat polislerinin de katıldığı "Bozok Narko-2" operasyonunda, şüphelilere ait çok sayıda adrese sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kasatura, 40 gram esrar maddesi, 7 gram Skunk maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA