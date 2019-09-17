Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

17.09.2019 10:50

Konya'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Özel hareket polisleri ve eğitimli köpeklerin de destek verdiği operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 15 kişiden 13'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 34 gram esrar, 209 gram eroin ile 725 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA