Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da özel harekat polislerinin destek verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da özel harekat polislerinin destek verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökhan Cincioğlu'nun uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin İlkadım ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki ikametinden uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.
Evde arama yapan ekipler, 65 paket halinde yaklaşık 250 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cincioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.