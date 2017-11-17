Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı noktalarında uyuşturucu satışı yapıldığı önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat polisleri ve narkotik köpeği "Alfa"nın da destek verdiği operasyonda 25 kişi yakalandı.



Zanlıların ikametlerindeki aramalarda 1,2 kilogram sentetik uyuşturucu ve 300 gram esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.