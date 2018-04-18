Özel Harekat Destekli Fuhuş Operasyonu

Özel Harekat Destekli Fuhuş Operasyonu

Adana'da tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırmakla suçlanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat Destekli Fuhuş Operasyonu

Adana'da tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırmakla suçlanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınlara Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kent merkezindeki 8 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde de arama yapan polis, bazı dijital materyallere el koydu.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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