Özel Harekat Başkanı Türker Siirt'te
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
20.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:09
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Türker, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile geldiği valilikte Hacıbektaşoğlu görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Türker ve beraberindekilere teşekkür etti.
Kaynak: AA