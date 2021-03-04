Özel Harekat Başkanı Türker, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti
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Özel Harekat Başkanı Türker, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

04.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:44
Özel Harekat Başkanı Türker, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre temaslarda bulunmak üzere kente gelen Türker, Edirne Valisi Canalp'e makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette İstanbul Özel Harekat Bölge Müdürü Mehmet Serkan Serdaroğlu ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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