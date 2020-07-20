Özel Harekat Başkanı Türker'den Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami Türker, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızlay ile birlikte Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami Türker, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızlay ile birlikte Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Özel Harekat Başkanı Türker, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Türker ve beraberindekilere teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA