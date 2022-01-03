Özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletli Ömer kurtarılamadı - Haberler
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Özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletli Ömer kurtarılamadı

Özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletli Ömer kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da, özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Balcı (18), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Balcı (18), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 30 Aralık'ta, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak'ta meydana geldi. Ömer Balcı'nın virajı döndüğü sırada kontrolünü kaybettiği plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nimet O. (40) yönetimindeki 16 M 06064 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Balcı ve Mehmet A. (15) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Nimet O. da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ömer Balcı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletli Ömer kurtarılamadı

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