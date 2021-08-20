Özel halk otobüsünün çarptığı kişi ağır yaralandı

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı Rüstem Bakır (46), ağır yaralandı.

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı Rüstem Bakır (46), ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Ağız ve Diş Hastanesi yakınında meydana geldi. Mehmet Nuri Y. (46) yönetimindeki 01 J 0109 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rüstem Bakır'a çarptı. Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bakır, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bakır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan polis ekibi, otobüse ait 5 metrelik fren izine rastladı.

Otobüs sürücü Mehmet Nuri Y.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci