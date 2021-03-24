Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti
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Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti

24.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:34

Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı.

Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti

İSTANBUL - Arnavutköy'de etkili olan kar yağışında bir özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı. Yokuşu çıkmayan otobüs yolcuları tarafından itilirken ambulansın imdadına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışını aralıklarla etkisini sürdürürken beyaza bürünen Arnavutköy'de bir özel halk otobüsü ile ambulans yolda kaldı. Hadımköy-Haraççı yolunda yokuşu çıkamayan özel halk otobüsünü, yolcular itti. Yolcuların ittiği otobüs bir süre sonra yoluna devam ederken yolda kalan ambulansın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Yolcuların otobüsü, vatandaşların ise ambulansı ittiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde yolcuların otobüsü ittiği görülüyor. Görüntülerde otobüsün yokuşu güçlükle çıktığı görülüyor.

Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti
Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti
Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti
Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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