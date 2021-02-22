Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
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Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı

22.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:47
Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde özel halk otobüsünün önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde özel halk otobüsünün önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D- 100 karayolu Kartepe geçişi Akmeşe Sapağı mevkisinde meydana geldi. Selahattin Gül yönetimindeki 41 NJ 136 plakalı İzmit- Eşme arasında sefer yapan özel halk otobüsü, önünde seyreden Erhan T. idaresindeki 03 LB 282 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Selahattin Gül, araçta sıkışırken, 5 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekibi, Gül'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Gül ve diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D- 100 karayolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis, TIR sürücüsü Erhan T.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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