Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - - Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.T. idaresindeki 41 B 1867 plakalı Toyota marka otomobil ile 41 J 0368 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada araçlar elektrik panosuna çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan kadın sürücü E.M.T., otobüs şoförü İ.S. ile otobüste bulunan F.T. ve M.D. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak en yakın hastaneye götürdü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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