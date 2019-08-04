Özel halk otobüsü ile işçi otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

MERSİN'de, özel halk otobüsü ile işçilerin taşındığı servis otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, merkez Akdeniz ilçesinde, D-400 yolu eski otogar kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 H00 74 plakalı özel halk otobüsü, bakliyat firması işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi bilinmeyen 33 DUG 49 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı. Kazada servisteki 12 işçi, yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halk otobüsünde yolcu olmadığı belirtilirken, yaralı işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 12 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan bir süre trafiğe kapatılan yolda ters yönde giden başka özel halk otobüsü sürücüsüne, cezai işlem uygulandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA