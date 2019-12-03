Özel halk otobüslerinde hasılat esaslı vergi dönemi

03.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:37

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatın tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sağladıkları gayrisafi hasılatın yüzde 10'u vergiye tabi kazanç olarak beyan edilecek