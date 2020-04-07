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Türkiye, Manisa, Ekonomi

Özel halk otobüsleri yakıt desteği istedi

Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, korona virüs salgını nedeniyle yolcu sayının yüzde 10'unun altına düştüğünü belirterek, yakıt bile alacak durumda olmadıklarını söyledi.

07.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:49
Özel halk otobüsleri yakıt desteği istedi

Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, korona virüs salgını nedeniyle yolcu sayının yüzde 10'unun altına düştüğünü belirterek, yakıt bile alacak durumda olmadıklarını söyledi. Kamu hizmeti gördükleri için otobüsleri kapatma şanslarının olmadığını vurgulayan Akatmacı, özellikle yakıt konusunda yetkililerden yardım istedi.

Korona virüs salgını çıktıktan sonra özellikle arabaların dezenfekte edilmesine çok dikkat ettiklerini ifade eden Manisa S.S. 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, "Gün aşırı araçlarımız temizlik yapılıyor. Hem belediyemiz tarafından ilaçlanıyor, hem biz ayrı olarak ilaç firmalarıyla ilaçlıyoruz. Ayrıca sürücülerimiz araçlarını temizliyor. Öncelikle hijyene dikkat ediyoruz. Biz toplumun evde kal denildiği süreçte toplu taşımaya binmeyin deniliyor ama mecbur kalanlar, işi olanlar, hastaneye gidenleri, sağlıkçıları, işine gidip gelenleri taşıyoruz. Ama yolcu sayılarımız yüzde 10'a kadar düştü. 70 bin yolcu taşıyorduk 7 binlere düştük. Gerçekten esnafımız çok sıkıntılı bir durumda. Normal ödemesinden vazgeçtik, taksitlerinden, kredilerinden, Bağ-Kur, SSK. Sadece yakıtını bile alamayacak durumda. Bu sebeple tabi ki her esnaf sıkıntıda ama hiç olmazsa onların mekanı kapalı. Bizim kamu hizmeti yaptığımızdan dolayı kapatma şansımız da yok. Devam etmek zorundayız. Devam ederek de sadece bu işin zararına çalışıyoruz. Hükümetimizden veya yetkililerimizden beklentimiz hiç olmazsa bir yakıt desteği vermeleridir. Yoksa bu işi sürdürmemiz çok zor olacak. O yüzden bize destek olmalarını bekliyoruz. Türkiye Halk Otobüsleri Birliği olarak Türkiye genelinde hükümetimizden de beklenti var. Sadece Manisa'nın değil Türkiye genelinde sıkıntılar var. İnşallah önümüzdeki günlerde hiç olmazsa bir akaryakıt desteği çıkarsa esnafımız bir nebze olsa rahatlayacak" dedi.

Bakanlık tarafından 65 yaş desteklemelerin kesildiğini kaydeden Akatmacı, "Bizim UKOME'nin 65 yaş ile ilgili bir sınırlandırma kararı vardı. Fakat engellilerle ilgili bir karar alınmadı. Bu konuda sınırlama var diye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 65 yaş destekleri kesilmiş. Türkiye genelindeki başka illerde de bu sınırlandırmalar var ama Manisa olarak bu paramız niye kesildi onu bilmiyoruz. Siyasi mercilere, her yere bildirdik. Buradan bir kez daha kamuoyuna bildiriyoruz. Zaten esnafımız çok zor durumda. Kaldı ki sadece 65 yaş değil, yüzde 40 engelli, şehit, gazi yakınları, sağlıkçılar çok kalemde ücretsiz taşıyoruz. Böyle bir zor günde de bakanlığımızın aylık 1000 lira desteğini kesmesi çok ters bir zamana geldi. Bir an önce bunun çözüme ulaşmasını ve esnafımızın iki ay geride kalan 1000'er lira desteğinin bir an önce verilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Akatmacı sözlerini şöyle tamamladı: "Hafta içleri 70-72 bin yolcu binişi vardı bu rakam 6 bin 500-7 bine düştü. Hafta sonları 40-45 bin gidiyordu. 3 bine düştü. Yani rakamlar 10'da birinin de altında. Gerçekten çok dipteyiz. Mecburiyetten çalışıyoruz. İmkan olsa arkadaşlarımızı durduralım. Mecbur alanlar olduğu için araçları çalıştırmak zorundayız. Gerçekten şoförlerimiz her türlü tehlikeye karşı çalışıyor. Her türlü tedbiri alıyoruz ama bu hastalık kolay değil. İnşallah bir an önce bu zor günler geçer. Bizler refaha kavuşur diye düşünüyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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