Özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

27.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:13

Karabük Belediyesi korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması başlattı.



Kent genelinde toplu taşıma araçları olarak kullanılan özel halk otobüslerinde mikroplara karşı ilaçlanma çalışmaları başlatıldı. Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son günlerde tüm insanları tehdit eden korona virüsü engellemek amacıyla Özel Halk Otobüs İşletmeciler Derneği'ne ait 50 adet toplu taşıma araçları dezenfekte ve sterilize edildi.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Özel Halk Otobüs İşletmeciler Derneği Başkanı Recep Savurat, bütün araçlarında her akşam genel hijyen çalışmaları yapıldığını belirterek, "Ama herkesin bildiği üzerine insanların sağlık açısından tehdit oluşturacak en büyük etkende toplu taşıma araçları. Bu konuda bizde gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Hem Karabük Belediyesi hem de Özel Halk Otobüsleri İşletmecileri olarak da her sene araçlarımız ilaçlanmaktadır" dedi.



Korona virüsüne karşı gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Savurat, "Herkesin bildiği üzere dünya genelinde insanlar için tehdit oluşturan bir virüs var. Bizde bu konuda elimizden geldiği kadar gerekli hijyenik, temizlikleri ve ilaçlamaları Karabük Belediyesi desteği ile kendi araçlarımızda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA