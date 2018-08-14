Halı Yıkamacılarda Bayram Yoğunluğu

Batman'daki halı yıkamacılar bayram mesaisi yapıyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala ev hanımlarında temizlik telaşı başladı. Bu telaşda en çok halı yıkamacılarının yüzünü güldürdü.

Batman'da Kurban Bayramı nedeniyle halı yıkama yapan iş yerlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Bayram yoğunluğu nedeniyle çalışma mesaisini gece ve gündüzlü olarak çift vardiyaya çıkaran halı yıkama iş yerleri, bu şekilde gelen halıları bayrama yetiştirmeye çalışıyor. Yoğun bir telaşın olduğu halı yıkamacılarda, bayram akşamına kadar mesailer devam edecek. Batman Halı Yıkamacılar ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Cafer Eripek, merak eden müşterilerine videolar gönderdiğini ve amaçlarının müşteriyi memnun etmek olduğunu belirtti.

"Yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Bayrama son bir hafta kala daha çok yoğun olduklarını söyleyen Eripek, "Bayram haftasına girmiş durumdayız. Bayram yoğunluğu başladı. Bizim bölgede halı kültürü çoğunlukta olduğu için bayram yaklaştığı zaman herkes halılarını yıkatmaya gönderiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2 gün içinde teslim etme potansiyelimiz var ancak bayram haftası olduğu için müşterimize elimizden geldiğinde gün vermemeye çalışıyoruz" dedi.

"Memnun kalmazlarsa ücretsiz şekilde yeniden yakıyoruz"

Halıları titizlikle kontrol edip lekeli göndermediklerini belirten Eripek, "Halı geldiği zaman halıda leke kontrolü yapıyoruz. Halı kuruyup paketleneceği zaman da leke kontrolü yapıyoruz. Tek tük lekeler gözden kaçabiliyor, müşterilerimiz bize tekrar geri dönüş sağladıkları zaman tekrardan halıyı alıp ücretsiz şekilde yıkayıp teslim ediyoruz" diye konuştu.

"En çok yağ, kahve ve çay lekeleri var"

Mutfak halılarında daha çok yağ lekeleri olduğunu söyleyen Eripek, "En çok mutfaklarda kullanılan halılarda sarı yağ lekeleri var. Çoğunlukta kahve, çay ve mürekkep lekeleri oluyor. Yıkama süresi 5 dakikadır. Şu anda verdiğimiz hizmet; el dokuma halılar, hereke halıları, battaniyeler, makine halıları, elyaf ve yün yorganlar halı yıkama olarak bunları yapıyoruz. Standart fiyatlarımız 3 ve 3.5 TL'dir. Gece gündüz vardiyalı yoğun şekilde çalışıyoruz. Amacımız daha güzel ve kaliteli hizmet vermektir" şeklinde konuştu. - BATMAN