(Özel) Hafter güçlerinin esir aldığı iddia edilen vatandaştan ailesi günlerdir haber alamıyor
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Kocaeli, Libya, Güncel

(Özel) Hafter güçlerinin esir aldığı iddia edilen vatandaştan ailesi günlerdir haber alamıyor

Çalışmak için gittiği Libya'da Hafter güçleri tarafından esir alındığı iddia edilen Ahmet Çeliktaş'tan yakınları 36 gündür haber alamıyor.

12.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:04
(Özel) Hafter güçlerinin esir aldığı iddia edilen vatandaştan ailesi günlerdir haber alamıyor

Çalışmak için gittiği Libya'da Hafter güçleri tarafından esir alındığı iddia edilen Ahmet Çeliktaş'tan yakınları 36 gündür haber alamıyor. Günlerdir kardeşinin kurtarılması için çabalayan Bayram Çeliktaş, "En azından hayatta mıdır, değil midir onu öğrenmek istiyoruz. Yani kardeşimin kurtarılmasını istiyorum" dedi.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Bayram Çeliktaş, 19 Ocak tarihinde çalışmak için Libya'ya giden kardeşi Ahmet Çeliktaş'tan 6 Şubat tarihinden beri haber alamıyor. Yıllardır Libya'da farklı işlerde çalışan Ahmet Çeliktaş, 19 Ocak tarihinde gittiği ülkede bir anda ortadan kayboldu. Ahmet Çeliktaş'a 36 gündür ulaşamayan Kocaeli'deki kardeşi Bayram Çeliktaş yaptığı araştırmalarda kardeşinin Hafter güçleri tarafından Libya'nın Trablusgarp şehrinde esir alındığını öğrendi. Ahmet Çeliktaş'tan en son haber alan bir arkadaşı, Çeliktaş'ın Şubat tarihinde esir alındığını, kendisinin de haber alamadığını söyledi. Ahmet Çeliktaş'ın esir alındığını öğrenen Bayram Çeliktaş, günlerdir kardeşini kurtarmaya çalışıyor. Libya Başkonsolosluğu, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere bir çok kurumla durumla ilgili iletişime geçtiğini söyleyen Bayram Çeliktaş, tek istediğinin kardeşinin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek olduğunu söyledi.


Ahmet'in Hafter askerleri tarafından alındığını öğrendiğimizden bu yana yaklaşık 25 gün geçti


36 gündür kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Bayram Çeliktaş, "Kardeşim restoranlarda aşçı olarak çalışıyor. Libya'da daha önce kendi iş yerini işletiyordu. En son da çalışmak için gitti. Kendisi ile sürekli olarak görüşüyorduk. Buradan 19 Ocak tarihinde gitti. 6 Şubat tarihine kadar sürekli görüşüyorduk, irtibattaydık. Ondan sonra bir daha biz kendisi ile hiçbir şekilde görüşemedik. Aramalarıma rağmen hiç cevap alamadım. Yaklaşık 15 gün boyunca kendisinden haber alamadım. Daha sonra orada bulunan Rahmi diye bir arkadaşı var. Onu aradık. O da bize Ahmet'in Trablus'ta Hafter askerleri tarafından gözaltına alındığını ve Ahmet'in durumu kendisine söyledikten sonra onun da kardeşime ulaşamadığını söyledi. Bu olay 10-29 Şubat tarihleri arasında yaşanmış. Biz Ahmet'in Hafter askerleri tarafından alındığını öğrendiğimizden bu yana yaklaşık 25 gün geçti" dedi.


Hayatta mıdır, değil midir onu öğrenmek istiyoruz


Kardeşinin kurtarılmasını istediğini dile getiren Çeliktaş, yetkililere seslenerek, "6 Şubat'tan beri ben kardeşime hiçbir şekilde ulaşamadım. Kendisine ulaşabilmek için Libya Türk Büyük Elçiliği'ni aradık. Daha sonra buradaki Libya Konsolosluğu'na gittik. Milletvekilleri ile görüştük. CİMER'e, Dışişleri Bakanlığı'na yazdık. Oradan bize bir dönüş yapıldı. Konuyu bildiklerini, kendi gündemlerinde olduğunu, hayatından endişe etmememiz gerektiğini söylediler. Hafter askerlerinin esir aldıkları kişileri, özellikle Türkleri öldürmediğini ve sadece esir aldıklarını, zaman zaman fidye karşılığında bıraktıklarını söylediler. Buradan söylemek istediğim, yetkililerin bu konu ile ilgilenip, bir an önce kardeşimin kurtarılmasını sağlamalarını istiyorum. En azından hayatta mıdır, değil midir onu öğrenmek istiyoruz. Yani kardeşimin kurtarılmasını istiyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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