(Özel) Hacivat ile Karagöz oyunu sokağa çıkma kısıtlamasında evlere taşındı
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(Özel) Hacivat ile Karagöz oyunu sokağa çıkma kısıtlamasında evlere taşındı

(Özel) Hacivat ile Karagöz oyunu sokağa çıkma kısıtlamasında evlere taşındı
03.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:36

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan şenlikleri yapılmayacağının duyurulmasının ardından Kocaeli'de Darıca Belediyesi, Ramazan şenliklerini evlere taşıdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan şenlikleri yapılmayacağının duyurulmasının ardından Kocaeli'de Darıca Belediyesi, Ramazan şenliklerini evlere taşıdı.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan tedbir kararlarıyla birçok etkinlikle birlikte Ramazan şenlikleri de yasaklanmıştı. Alınan bu kararın ardından vatandaşların evlerinde iyi vakit geçirmesi için proje geliştiren Darıca Belediyesi, Ramazan şenliklerini evlere taşıdı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinlikler sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınla vatandaşlarla buluşturuluyor. İlk olarak Hacivat ile Karagöz oyununu vatandaşlarla buluşturan Darıca Belediyesinin yayını yüzlerce kişi tarafından takip edildi.

"İnsanlara biz nebze olsun moral olacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan tiyatro sanatçısı Bayram Gündoğdu, "Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah bu zamanlar en erken şekilde biter, atlatırız, sağlıklı günlere kavuşuruz. Çok alışkın değiliz aslında. Canlı performansla oynamak her zaman daha iyidir. Seyirci ile temas halinde olmak her zaman daha iyidir. Ama en azından şu an yaptığımız bu oyun ve yapacağımız diğer oyunlar insanlara bir nebze olsun moral motivasyon olacak. Biz bugün Karagöz-Hacivat oynadık. Geleneksel Türk tiyatrosunun öğelerinden biri Karagöz'dür. Onun dışında orta oyun var, meddah var, köy seyilik oyunları var, kukla var. Biz bugün Karagöz-Hacivat yaptık. Umarım ekran başında izleyen seyirciler, anneler-babalar, çocuklar keyif almışlardır. Hem Ramazan geleneklerinin unutulmaması, geleneksel Türk tiyatrosunun unutturulmaması, yaşatılması çok önemli. Bu noktada biz çok eğlendik. Yıllardır hep seyirci karşısında yapardık bu etkinlikleri, bugün kamera karşısında seyirciye ulaşmaya çalıştık" dedi.

"Eğlendirecek ve vakit geçireceğine inandığımız projeler yapıyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı açıklamada, "Malum Covid-19 sürecini sosyal medya üzerinden takip ediyoruz bizler Darıca Belediyesi olarak. Bugün de tarihimizi yansıtan Hacivat-Karagöz ile birlikte gençlerimizin karşısına çıkacağız. Ramazan ayı içerisinde de Ramazan ayının manasına ve maksadına uygun projelerle sosyal medyada Darıca Belediyesinin resmi sayfalarında özellikle gençlerimizi, büyüklerimizi, çocuklarımızı eğlendirecek vakit geçireceğine inandığımız projelerle sosyal medya üzerinden belediyecilik anlayışımızı devam ettirmeye çalışıyoruz hem geleneklerimize hem kültürümüze bağlı kalmak kaydıyla. Örf, adetlerimizi, geleneklerimizi yaşatmamız gerektiği inancımızdan dolayı bugün Hacivat ve Karagöz etkinliğimizle vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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