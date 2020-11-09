Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
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Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'

09.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık' Kilis'te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 25 TL'ye satılıyor Kilis'te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların...

Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'

Kilis'te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 25 TL'ye satılıyor

KİLİS - Kilis'te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 25 TL'ye satılıyor

Piyasada birbirinden farklı çeşitte teknolojik alet ve araçlara rağmen Kilis'te zeytin hasadı, geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriyor. Ateşte ve ustaların maharetleri ellerinde şekillenen zeytin toplama sırıkların tanesi 25 TL'ye satılıyor.

Kilis'te zeytin hasadında uzun yıllardan bu yana kullanılan sırıklar, ateş ve ustaların maharetli ellerinde şekil kazanmaya devam ediyor. Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle tarım alanında kullanılan yeni makineler ve aletlere rağmen Kilis'te zeytin üreticilerinin bir bölümü geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmeyerek, teknolojik aletlere göre daha kolay, masrafsız kullanımı olan sırıklar, dayanaklılığı ile de ilgi görüyor.

Maharetli ellerde, ateşle doğrultularak şekil veriliyor

Kilis'te maharetli ustaların elinde ateşle şekil alan sırıklar, daha sonra makinelerde geçirilen işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor.

Boyu 3 ve 5 metre arasında olan sırıkların tanesi 12 TL'den satışa sunuluyor. Sırık satıcısı Uğur Çiftçi, 18 yıldır sırık üretimi yaptığını ifade ederek, "Benden başka sırık üretip satan kalmadı. Sırığın tanesini 25 TL'den satıyoruz. Sırıkları Kilis dışından getiriyoruz. Sırıkların boyu 3 metre ile 5 metre arasında, alıcının isteğine bağlı bir şekilde satışa hazır hale getiriliyor" dedi. Eğri olan odun dallarını ateşte iyice ısıtıldıktan sonra yuvarlak demir içerisinde dövüldüklerini ifade eden Çiftçi, "Daha sonra hızar makinesi ile düzeltiyoruz. Yıldı bir iki ay sırık üretiyoruz. Hasat zamanı yaklaştığı zaman işimiz artıyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'
Son dakika haberleri: Zeytin toplamada geleneksel yöntem 'sırık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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