Zeytin Çiftçisine Büyük Kolaylık

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytincilikte iş gücü zorluğu çekilmesiyle birlikte yaşanan sorunların önüne geçmek isteyen Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencileri, daha önceleri yurt dışından ithal edilen zeytin toplama şemsiyesini çok daha düşük maliyete ve kendi imkanlarıyla yaptılar.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu AR-GE çalışmaları kapsamında bölgede ihtiyaç duyulan ve bölge şartlarına uyarlanmış tek kişi ile kullanılabilinen zeytin toplama şemsiyesi (tentesi) imalatı yapıldı. Daha önceleri ortalama beş kişi ile yapılan zeytin hasadı bu alet ile 1 kişi tarafından rahatlıkla yapılabilecek. 6 metre çapı ve 28 metrekare dairesel alanı olan zeytin toplama şemsiyesi, zeytincilerin tabiriyle tentesi üretimde büyük kolaylık olarak gösteriliyor. Yurtdışında bir çok modeli olan ancak ülkemizde ithal geldiği için oldukça pahalı ve bölge eğim ve şartlarına uygun olmadığı için tercih edilmeyen bu ürün üniversite tarafından tekrar ele alınarak bölge arazi şartlarında kullanılabilecek en basit ve fonksiyonel hale getirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Öğretim Elemanı Selahattin Köse, "Bu ders kapsamında yaptığımız, tekerlekli, kolay taşınabilir, hafif zeytin toplama tentesi olarak bunu imal ettik. Tamamen tasarımını ve imalatını kendi okulumuzda yaptık. 6 metre çapında bir alana sahip. 28 metrekare yer kaplıyor. Tek tek ağacın kenarına tente sermekten kurtuluyoruz. Bu anlamda ağacın etrafını kaplayarak zeytinleri daha kolay toplamayı sağlıyoruz. İş gücünü biraz daha azaltıyoruz" dedi.

Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak ise "Son birkaç yıldır bizim en büyük sıkıntımız işçi. Dışarıdan işçi geliyor. Körfezin köylerinden eskisi kadar tayfa çıkmıyor. Bu makine sayesinde özellikle yüksek kesimlerde, bayır yerlerde tente sermek büyük bir sıkıntı. Bunun üstesinde geleceğiz. Bununla birlikte tek başına veya iki kişiyle aleti yukarıya çıkartacak arkadaşlarımız orada gerekli hasat işlemlerini tamamlayıp kasaya da zeytinini koyacak. Böylelikle işçi maliyetleri azalacak. İş biraz daha hızlanacak. Zeytin yere dökülmeyecek. Okulumuzun kendi imkanlarıyla yaptık. Özellikle bunu söylemek istiyorum" dedi. - BALIKESİR