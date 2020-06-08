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(Özel haber) Yücel Yılmaz: "3 Temmuz'da Kırkpınar'ı yaparız gibi geliyor"

- (Özel haber) Yücel Yılmaz: "3 Temmuz'da Kırkpınar'ı yaparız gibi geliyor" Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hangi tarihte düzenleneceğine ilişkin konuşan Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki...

08.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:36

- (Özel haber) Yücel Yılmaz: "3 Temmuz'da Kırkpınar'ı yaparız gibi geliyor"

İSTANBUL - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hangi tarihte düzenleneceğine ilişkin konuşan Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki 3 Temmuz'da Kırkpınar'ı yaparız gibi geliyor" dedi.

Bu yıl 3-4-5 Temmuz'da 659.'su gerçekleştirilmesi planlanan ancak korona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz"

Güreş organizasyonu yapan tüm belediye başkanlarıyla istişare yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Şu bir gerçek; biz gönüllü güreş yapan belediyeleriz ve bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Biz istiyoruz ki eskisi gibi geleneklerimize uygun güreşler olsun. Ama tabii bu bir devlet yönetimi. Bizim de kısıtlamalara, önlemlere riayet etmemiz gerekiyor. Recep Gürkan başkanımla 6 yıldır bu işi beraber yapıyoruz. Ben Ak Partili bir belediye başkanıyım, o CHP'li. Biz siyaset üstü bir bakış açısıyla bu spora bakıyoruz. Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki 3 Temmuz'da Kırkpınar'ı yaparız gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

"Piyasada pozitif enerji var"

Kumluca, Elmalı ve Kurtdere güreşlerinin de Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile beraber düzenlenip, düzenlenmeyeceğine ilişkin Yücel Yılmaz, "Biz bunlarda boy atlatıyoruz. Boy atlama bir pehlivan için önemli. Bütün gençler oradaki güreşlere geliyor. Bizim yaptığımız güreşlere başpehlivanlar da geliyor. Sayı bin 502'ün üzerine çıkıyor. Üç günlük ve tarihi organizasyonlar bunlar. Yağlı Güreş Birliği'ni de gücü olan, olmayana yardım etsin diye kurduk. Biz üç tane tır yaptık. Tuvalet kabinleri taşıyan, sergi olarak kullanabilen ve tribün tırımız var. Bunların hepsi bu birlik tarafından oluyor. Pehlivanın, federasyonun, hakemin, cazgırın derdi var. Parayı da veren belediyeler. Burada bir karışıklık vardı. Bir çalıştay yaptık ve niye; 'Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olmasın' dedik. Müracaat ettik ve bu birliği kurduk. Şu anda çok organizeyiz ve iyi gidiyoruz. Anladığım kadarıyla piyasada Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 3 Temmuz'da veya bir hafta sonra yaparız gibi bir pozitif enerji var" diye konuştu.

(Özel haber) Yücel Yılmaz: '3 Temmuz'da Kırkpınar'ı yaparız gibi geliyor'

Kaynak: İHA

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