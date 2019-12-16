(Özel haber) Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Üzerimizdeki şanssızlığı kırdık"

16.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:09

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Beşiktaş maçını net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Haftalardır süregelen üzerimizdeki şanssızlığı kırdığımız için mutluyuz. Oyunumuzla galibiyeti hak ettik" dedi.



Çelikel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 15. haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçında deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadıklarını ifade etti. Karşılaşmada sahaya yansıtılan futboldan son derece memnun olduklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:



"Öncelikle galibiyetten dolayı mutluyuz. Çalışmalarımızın meyvelerini alarak sahadan galibiyetle ayrıldık. Son haftalarda üzerimizde bir şanssızlık vardı. Son saniyelerde yediğimiz gollerle önemli puanlar kaybettik. Yine hakem hatalarından puanlar kaybettiğimizi düşündüğümüz maçlar var. Bu maç bizim diriliş maçımız oldu diyebilirim. Futbolcularımızın atılan gollerden sonra talihsiz bir sakatlık geçiren Eren Tozlu'ya golleri atfetmesi ayrıca güzel bir tabloydu."



"İlk yarıyı 29 puanda kapatmak istiyoruz"



Çelikel, devre arasına iyi bir pozisyonda girmek istediklerini vurgulayarak," Ligin ilk yarısı için artık son 2 hafta. İki maçımızı da kazanıp ilk yarıyı 29 puanda bitirmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Söylediğim gibi artık önümüzü daha net görebiliyoruz. Üzerimizde bir şanssızlık vardı. Bu galibiyetin çok farklı anlamaları var. Süper Lig kariyerimizde daha önce büyükler karşısında puan alamamıştık. Bu akşam bunu da başardık bir anlamda. Bu anlamda yönetimimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah darısı kupada oynayacağımız Keçiörengücü maçına. Orada da tur atlamak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA