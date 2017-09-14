Yanan Ormanlar Onların Ekmek Kapısı

Orman yangınları ülkenin akciğerlerini küle döndürürken, yarım asırdır ağaç kesme işiyle uğraşan Ağırman ailesine de ekmek kapısı oluyor.



Ülkenin dört bir yanında yanarak yok olan ormanlar yürekleri burkarken, bu olay bazıları için ise ekmek kapısı oluyor. İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz 1 Temmuz'da makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, 986 hektarlık bir alanı küle çevirmişti. Söndürme çalışmalarının son bulmasıyla birlikte yeni fidanların ekimi için ormanda boşaltma çalışmaları başlarken, Ağırman ailesi de yaklaşık yarım asırdır yaptıkları ağaç kesme işiyle ekmeklerini kazanıyor.



8 yaşından beri ormanlarda ömrünün sonuna gelmiş ağaçları keserek para kazandığını söyleyen Gülsüm Ağırman (57), sabah erken saatlerde gelerek kesim yaptıkları bölgede kahvaltılarını yapıp güne başladıklarını söyledi. "Her gün aynı şeyi yapıyoruz" diyen Gülsüm Ağırman, "Eskiden böyle kesim motorları yoktu, elle kesiyorduk. Hayvanlar vardı, böyle traktörler yoktu. 49 yıldır bu işi yapıyorum. 41 yıllık evliyim, eşimle, çocuklarımla beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Gülsüm Ağırman'ın 27 yaşındaki üniversite mezunu oğlu Fatih de anne, baba ve kardeşleriyle birlikte aynı kaderi paylaşıyor. Ailesiyle birlikte çalıştığını anlatan Fatih Ağırman, "Askere gidip geleceğim, sonra ne olacağı belirsiz. Annem, babam, ablamlar ve aileleri ile hep birlikte çalışıyoruz" dedi. - İZMİR