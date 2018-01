Vatansever Gençler Askerlik Şubesine Akın Etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için onlarca genç Mardin'in Artuklu Askerlik Şubesine başvurdu. Vatan topraklarını ve sınırları korumanın her vatandaşın görevi olduğunu belirten gençler bu görevde yer almanın büyük bir şeref olduğunu ifade etti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Mardinli gençler, Afrin'de Türk askerinin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için askerlik şubesi önünde bir araya geldi. Tarihi Mardin'in birinci caddesine 'Zeytin Dalı Harekatında Mardinli gençler olarak dünyaya umut olan kahraman askerlerimizle birlikte en ön safta yer almaya hazırız Genelkurmay başkanım' afişini asan gençler ardından Artuklu Askerlik Şubesi önünde bir araya gelerek askere gitmek için başvuru yaptı. Dernek üyeleri ve gönüllüler olarak yaklaşık 250 gencin askerlik için müracaatlarını tamamlayacaklarını belirten Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Rifai Örnek, Mardin'in Suriye sınırında olduğunu ve terör örgütlerinin sınırın hemen yanında olmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Mardin'in devletin gücüyle Türk asker ve polisinin başarılı operasyonları ile terörden arındırıldığını ifade eden gençler, Türkiye'nin vatan topraklarını tehdit eden tüm unsurların gerek kolluk güçleri gerek gönüllü gençler ile yok edilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin her evladı askerlik için her daim hazırdır"

Askerlik şubesi önünde açıklamalarda bulunan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Rifai Örnek, Türkiye Cumhuriyeti'nin her evladının askerlik için her daim hazır olduğunu söyledi. Örnek, "Bizler her Türk evladı gibi, kahraman Türk ordumuzun ve askerimizin yanındayız. Şuan canını, her şeyi ortaya koyan askerlerimize manevi desteğin yanı sıra bizler bu görevi üzerimize üstlenip, askere gidebilmek için dilekçelerimizi vermek adına askerlik şubesine geldik. Şundan eminiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin her evladı askerlik için her daim hazırdır" dedi.

"Bu vatan için gönüllü neferleriz"

Mardin'ın Suriye sınır boyunda da tüm tehditlerin yok edilmesi gerekliliğine değinen Artuklu 1071 Dernek Başkanı Murat Kırmızıoğlu, sınır ötesinde icra edilen operasyonlara katılmak için askere gitmek üzere dilekçe verdiklerini söyledi. Kırmızıoğlu, "Bölgemizde sınırlarımıza yakın Kamışlı tarafında bölücü terör örgütünün kurmuş olduğu sınır ötesinde yerler var. Yakında inşallah oraya müdahale olacağına inanıyoruz. Bizler bu vatanın korunması için gönüllü neferleriz" diye konuştu.

"Hazır kıta buradayız"

Operasyonda görev almanın şeref olduğunu belirten Saadettin Ersöz, "Burada Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için biz de varız diyoruz. Şuan dilekçe verip Afrin'de fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimize destek vermek için hazır kıta bulunmaktayız" ifadelerini kaydetti. - MARDİN