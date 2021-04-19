(Özel haber) Van'da ters laleler açmaya başladı

Van'ın Gevaş ilçesindeki mezarlıkları süsleyen, yöre halkı tarafından 'hüznün çiçeği' olarak bilinen ve koruma altında bulunan ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturmaya başladı.

Van'ın Gevaş ilçesindeki mezarlıkları süsleyen, yöre halkı tarafından 'hüznün çiçeği' olarak bilinen ve koruma altında bulunan ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturmaya başladı.

15 günlük ömürleriyle Doğu Anadolu'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini habercisi olan ters laleler, havaların ısınmaya başladığı bu günlerde Gevaş ilçesinde renk renk çiçek açmaya başladı. Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan, Şırnak, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yüzünü bu yıl Gevaş ilçe sınırlarındaki bazı mezarlıklar ile dağların eteklerinde açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturuyor. Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve bin 170 nüfuslu Aydınocak Mahallesi ile 'Zeve' Dilmetaş Mahallesi'ndeki Sultan Hacı Zübeyt Türbesi'nin hemen yanı başında bulunan alanda Gevaş ovasına bakan, Van Gölü ve Akdamar Adası'na hakim olan bir noktada açan ters lalelerin açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturuyır. Genelde ilkbaharın nisan mayıs ayları arasında çiçek açan ters laleler, bu nedenle baharın müjdecisi olarak da biliniyor. Boyu 75 santimetreyi bulan, her dalında 6 lalenin ters büyüdüğü bu çiçek, soğan, yumru ve rizom gibi toprakaltı organları sayesinde yetişme alanlarından başka ülkelere da canlı olarak taşınabiliyor. Soğanlı bir bitki olan ters lale, kendisine bahşedilen muhteşem özellik sayesinde toprak altında bulunan etli ve şişkin gövdeleri ile hayatını sürdürür. Bu gövdesi sayesinde kendisi için gerekli besinleri ve nemi içinde barındırır, soğuktan ve kuru hava koşullarından korunur. Zamanı gelince soğanın içinde bitki oluşur, buradan da toprak üstüne çıkararak yeşerir ve çiçek açarak göz kamaştıran ihtişamını gösterir. Her bitki gibi neslini devam ettirmek için tohum bırakan ters lale, büyüme mevsimi tamamlandıktan sonra sararır ve solar. Ancak toprak altındaki soğanı kendisini muhafaza eder ve zamanı gelince yeniden açar. Ters lalenin ekolojik döngüsü bu şekilde sürer ve gider.

"Ters laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu"

Ters lalelerin yeni yeni açmaya başlamasıyla bölgeye giden fotoğrafçılar, güzel kareyi çekmek için saatlerce çaba sarf ediyorlar. Fotoğrafçı Murat Cacim, "Her yıl ortalama bu dönemlerde ters laleler diğer adıyla bilinen 'Ağlayan gelin' çiçeği bu dönemlerde daha aktif şekilde çiçeklerini açmış oluyordu. Bu yıl havaların soğuk olması sebebiyle biraz daha gecikmeli açmaya başladılar. Yavaş yavaş fotoğraf çekmeye hazır hale geliyorlar. Hava sıcaklığı eğer böyle devam ederse 1 hafta içerisinde tam olarak açarlar ve istediğimiz kareleri çekmiş olacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı