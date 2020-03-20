(Özel Haber) Usta ellerden korona virüs tedbiri
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Eskişehir, Kuaför, Yaşam

(Özel Haber) Usta ellerden korona virüs tedbiri

Dünyada büyük tehlike oluşturan korona virüsün etkileri artarak devam ederken, toplumun hemen her kesimi önlem almaya devam ediyor.

20.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:32
(Özel Haber) Usta ellerden korona virüs tedbiri

Dünyada büyük tehlike oluşturan korona virüsün etkileri artarak devam ederken, toplumun hemen her kesimi önlem almaya devam ediyor. Eskişehir'de bazı kuaförler, üst solunum yollarından bulaşan bu virüse karşı müşterilerinin tedirgin olmaması adına maske ve eldivenle çalışırken, her saç-sakal kesiminden sonra da tıraş malzemelerini dezenfekte ediyor.

Son dönemde neredeyse tüm dünyada etkisini artırarak gösteren korona virüs, tüm toplumlarda korku ve paniğe neden oldu. On binlerce kişinin enfekte olduğu, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine yol açan bu hastalık karşısında insanlar önlem almayı sürdürüyor.

Eskişehir'de de insanlarla yakın temas halinde bulunan meslek gruplarından kuaförler, vatandaşların tedirgin olmadan tıraş olabilmeleri için tedbirlerini aldı. Öncelikle dükkanlarını dezenfekte eden usta eller, tıraş esnasında ise yüz maskesi ve eldiven kullanıyor. Ayrıca her saç-sakal kesiminden sonra tıraş malzemelerini tek tek dezenfekte eden kuaförler, insanlarda korku unsurlarını ortadan kaldırdıklarını belirtti.

"Her müşterimizden sonra malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz"

Aldıkları önlemlerden bahseden Kuaför Mustafa Öcal, "Her müşterimizden sonra malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz. İş yerimizi ilaçlatıyoruz, makasımızı, tarağımızı temizliyoruz. Bu şekilde temizlik önlemleri aldık. İnsanların endişelenmelerine gerek yok. Kendimize göre tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlar kuaförlerde yakın temastan dolayı makastan, taraktan virüsün geçeceğini düşünüyorlar. Kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Biz tüm önlemlerimizi alıyoruz. Eldiven ve maske takarak çalışıyoruz. Önlük olsun havlu olsun bunlar tek kullanımlık ürünler. Havlu ve önlükleri kullandıktan sonra atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Virüsün ülkemizde olduğunu duyduğumuzdan bu yana kuaför arkadaşlarımızla çeşitli önlemler aldık"

Kuaför Rıfat Şahin ise "Virüsün ülkemizde olduğunu duyduğumuzdan bu yana kuaför arkadaşlarımızla çeşitli önlemler aldık. Kullandığımız makasları, tarakları ve ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bunun gibi temizlik yönünden önlemler aldık. Vatandaşların tedirgin olmalarına gerek yok, biz tüm önlemleri alıyoruz. Her tıraştan sonra kullandığımız malzemeleri temizliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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