(Özel haber) Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: "İnşallah VAR sistemini 1. Lig'de daha ileri kademeye götürürüz"
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(Özel haber) Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: "İnşallah VAR sistemini 1. Lig'de daha ileri kademeye götürürüz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
(Özel haber) Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'İnşallah VAR sistemini 1. Lig'de daha ileri kademeye götürürüz'

TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin uygulanacak olmasını değerlendiren Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Süper Lig'de başlaması taşların yerine oturmasında bir nebze iyi oldu.

TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin uygulanacak olmasını değerlendiren Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Süper Lig'de başlaması taşların yerine oturmasında bir nebze iyi oldu. Biz de biraz daha ileri kademeye götürürüz inşallah VAR sistemini" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin TFF 1. Lig'de de uygulanmasına karar verdi. TFF'nin aldığı bu kararı İhlas Haber Ajansı'na değerlendiren Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Süper Lig'de başlaması taşların yerine oturmasında bir nebze iyi oldu. Bu aşamadan sonra TFF 1. Lig'de de daha güzel şekilde kullanırız inşallah" cümlelerine yer verdi.

"Süper Lig'de denenmesi bizim için iyi oldu"

Süper Lig'de VAR kararlarının birçok tartışmaya yol açtığının hatırlatılması üzerine Başkan Aksar, "Nihat Bey'in bahsettiği gibi VAR hakemlerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunu daha iyi kullanmak için gerekli tedbirleri aldılar. Süper Lig'de denenmesi bizim için iyi oldu. Bizde de biraz daha ileri kademeye götürürüz inşallah VAR sistemini" şeklinde konuştu.

"Zaman içerisinde düzelir hepsi"

VAR sisteminin uygulanmaya başlamasıyla yeni hakemlerin görev almaya başlayacak olmasının saha içi ve Video Yardımcı Hakem kararlarını etkileyip etkilemeyeceğini de değerlendiren Tarık Aksar, "İlk başta etkilese bile bunlar düzene girer. Hakemler gözden kaçırdığı, göremediği şeylerde büyük ihtimalle VAR sisteminde yanılmıyorlar. Ufak tefek yanılmalar olsa dahi zaman içerisinde düzelir hepsi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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