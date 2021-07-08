Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
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Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır

Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye rekortmeni Vanlı milli sporcu Nevin İnce, Estonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye rekortmeni Vanlı milli sporcu Nevin İnce, Estonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul'da 7 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kıran Nevin İnce, geçtiğimiz günlerde Bursa'da düzenlenen Atletizm Olimpik Deneme Yarışları'nda da 400 metrede U20 Avrupa barajını da başarıyla geçti. Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu İnce, 14-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında Estonya'nın Tallin kentinde düzenlenecek olan U20 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

"ÜLKEMİZİ VE İLİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan 2007 yılı Avrupa Şampiyonu ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Mehmet Akkoyun, milli takım için sporcu yetiştirdiğini belirtti. Bu yıl 7 Şubat tarihinde Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda sporcuları Nevin İnce'nin 400 metrede Türkiye rekorunu kırarak tamamladığını anımsatan Akkoyun, "Sporcumuz Türkiye rekorunu kırdıktan sonra 4400 Balkan Şampiyonası yarışında da Türkiye rekorunu kırdı. Son olarak da 30 Haziran tarihinde Bursa ilimizde yapılan olimpik denemelerde U20 Avrupa barajını geçtik. Milli sporcumuz şimdi 15-18 Temmuz tarihi arasında Estonya'da düzenlenecek olan U20 Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Bu yarışta da ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.

Milli sporcu Nevin İnce ise bu yılın şubat ayında Mizgin Ay'a ait olan 400 metrede Türkiye rekorunu kırdığını hatırlattı. Son olarak Bursa'da iki gün süren olimpik deneme yarışmalarında 400 metrede U20 Avrupa barajını geçtiğini dile getiren İnce, Estonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyayla dönmeyi hedeflediğini kaydetti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır
Türkiye rekortmeni milli sporcu Nevin İnce Avrupa Şampiyonası'na hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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