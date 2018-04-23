Türkiye'nin Dört Bir Yanında Çocukların Oluşturduğu Türk Bayrağı Havadan Görüntülendi

Vatan için canını hiçe sayan şehit ve gaziler için çocukların da gönüllü olduğu "Ülken İçin Uç" projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar, dev Türk bayrağı motifi ve Atatürk silüeti oluşturdu. Çocukların oluşturduğu koreografiler havadan görüntülendi.

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen drone pilotları, 2 yıl önce bir araya gelerek "Ülken İçin Uç" projesini başlattı. Proje kapsamında ilk olarak Türkiye'nin doğal güzellikleri konu alınarak farklı şehirlerden havadan görüntüler çekildi. Projenin ikinci aşamasında ise tarihi ve kültürel öneme sahip olan camiler drone ile çekilerek tanıtıldı. Projenin üçüncü ayağında konusu Türkiye'nin köprüleri oldu. Dördüncü proje de Türkiye'nin şehit ve gazi olan kahraman evlatlarına ithafen yapıldı. Çocukların oluşturduğu Türk bayrağı motifi havadan görüntülendi. Gün batımında Türk bayrağının arkasında duran güneşin görüntüsü ise izleyenleri mest etti. Görüntülerde ayrıca okul bahçesinde Türk bayrağı ve Atatürk silüeti oluşturan çocuklar, şehit cenazeleri ve Türk bayrağının dalgalanması yer aldı. Drone ile çekilen görüntüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayınlandı. - İSTANBUL