(Özel Haber) Türk kadın maratoncunun hedefi Kalahari Çölü'nde koşmak

Hayat koşusuna yetimhanede başlayan Deniz Çiçek, bir emniyet amirinin kendisini keşfetmesiyle spor dünyasına ilk adımını attı. Türkiye'de az bilinen bir spora, Ultra Maratona gönül veren Çiçek, hayat koşusuna parkurlarda devam ediyor. Yarış esnasında karşısına çıkan ayı bile Çiçek'i yolundan çeviremedi.

Son olarak Bursa Ultra Maratonunda koşan Deniz Çiçek, yarıştan kadınlar bazında ikincilikle ayrıldı. Antrenmanlarına hız kesmeden devam eden iki çocuk annesi Deniz Çiçek'in hedefi Güney Afrika'nın Kalahari Çölünde yapılan Ultra Maraton koşusuna katılmak ve başarı kazanmak. İHA'ya hayallerinden bahseden Çiçek, Acun Ilıcalı'ya da çağrıda bulundu.

"Yarış esnasında ayıyla karşılaştım"

Geleneksel Maraton yarışlarının daha uzun mesafede koşulduğu Ultra Maraton yarışlarına katılan atlet Deniz Çiçek, son olarak 20 Temmuz'da Bursa Ultra Maratonu'na katıldı. Bursa ile Uludağ arasında yapılan yarışta çok zorlandığını söyleyen Çiçek, yarışı 24 saatte bitirerek kadınlar klasmanında ikincilikle ayrıldı. Pes etmek nedir bilmeyen Çiçek, Bursa'daki koşuda başına gelen korkunç olayı da gülerek anlattı. Çiçek, "Bursa Ultra Maratonu çok zorlu bir parkurdu. Uludağ'dan Bursa'ya 3 kere inip çıktık. Yarış esnasında bir ayıyla karşılaştım. Önce yavru sandım ama yaklaştığımda yavru olmadığını anladım. Ne yapacağımı şaşırdım ama yoluma devam ettim. Kendi kendime dedim ki; 'Sen yarış koşuyorsun, ultra koşuyorsun hiçbir şeyin seni yolundan çevirmesine izin verme' kaldı ki ormanın içindeydim bağırsam kimse beni duyamayacaktı" dedi.

"En çok çocuklarım fedakarlık yapıyor"

Çocuk esirgeme yurdunda büyüyen ve henüz 10 yaşındayken polis memuru Lütfullah Uğur Pekcan tarafından spora yatkınlığı keşfedilen Çiçek, aktif spor yaşantısına devam ediyor. İki çocuk annesi olan Çiçek, Ultra Maraton yarışlarına katılarak hem çocuklarına hem de diğer kadınlara örnek oluyor. Antrenmanlarını aksatmamaya gayret eden Çiçek, yaptığı sporun fedakarlık gerektirdiğini ifade ederek en büyük destekçilerinin çocukları olduğunu söyledi. Çiçek, "Çocuklarım benden daha çok fedakarlık yapıyor. Çünkü onlara ayıracağım vakti ben çoğu zaman antrenmanlara ayırıyorum. Benim en büyük destekçilerim çocuklarım. Ben çocuklarım için, kendim için ve ülkem için koşuyorum" diye konuştu. Yarışlara hazırlanma sürecinden de bahseden Çiçek, "Yarışlara imkanlarım dahilinde hazırlanıyorum. Açıkçası olağanüstü bir hazırlık yapamıyorum. İmkanlarım çok kısıtlı birçok şey maddiyata dayanıyor" diyerek sponsor ihtiyacını dile getirdi.

"Kalahari Çölü'nde ülkemi temsil etmek istiyorum"

Daha önce katıldığı yarışlardan kazandığı madalyaların öyküsünü de anlatan Çiçek, yurt içi ve yurt dışı yarışlarına katılmaya çalıştığını söyledi. Ultra Maraton sporunun bireysel yetenek ve zindelikten ziyade maddiyata da dayandığını söyleyen Çiçek, bu konuda sporseverlerden destek istedi. Çoğunlukla yurt içindeki yarışlara katılabildiğini ifade eden Çiçek, sponsor bulduğu takdirde yurt dışından da başarıyla dönebileceğini belirtti. Türkiye'de en uzun koşan bayanlardan biri olduğunu iddia eden Çiçek, Tuz Gölü'nde 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 100 mil koşusuna hazırlandığını söyledi. "Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail" olarak bilinen Ultra Maraton koşusunda spor tutkunlarının sınırlarını zorlayacağını kaydeden Çiçek, "Mil dediğimiz bir yarış türü var. 160 kilometreden başlıyor yarışlar onları koşuyorum. Şu an 30 Ağustos'taki Tuz Gölü Ultra Maratonuna hazırlanıyorum" şeklinde konuştu.

Güney Afrika'da yapılan Kalahari Çöl Maratonunda Türkiye'yi temsil etmek isteyen Çiçek, "Sporseverlerin yardımlarını istiyorum. Ultra Maraton şu an ülkemizde desteklenmiyor ve tamamen bireysel olarak yapılıyor" dedi.

"Survivor beni anlatıyor"

Ultra Maraton yarışlarına hazırlanmanın zorluklarından bahseden Çiçek, Acun Ilıcalı'ya seslenerek Survivor'un yeni sezonunda yer almak istediğini söyledi. Çiçek, "Buradan Acun Ilıcalı'ya sesleniyorum. Beni Survivor'a çağırmasını istiyorum. Survivor özünde tam olarak beni anlatıyor ve ben orayı yaşamak istiyorum. Survivor'u kazanabileceğime inanıyorum çünkü ben Ultra Maraton koşucusuyum" diyerek katılması halinde şimdiden rakiplerine de gözdağı verdi.

"Dünyada ender rastlanan bir kadın sporcu"

Halihazırda Deniz Çiçek'in antrenörlüğünü yapan Kutluay Koz, "Deniz hanımı ortalama 7-8 yıldır tanıyorum. Sadece ülkemizde değil dünyada ender rastlanan bir kadın sporcu. Özelliği şu; çocukları 2-3 yaşlarındayken koşulara başladı. Yarışlara gittiğimiz zamanlarda ben kafile başkanıydım. Deniz hanım, iki tane çocuğuyla inanın tek koltukta seyahat ederek iki çocuğu kucağında yarışlara götürdü. O kadar azimliydi ki dünyada Deniz hanım tektir. Ben bir ikinci Deniz hanımı görmedim. Durumu iyi olan insanlara sesleniyorum; Deniz hanıma yardımcı olsunlar. Sabahleyin 4'te 5'te idmana çıkan bir kadın tek başına mücadele veriyor elbette Survivor'da da başarılı olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA