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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Spor

(Özel haber) TMOK Başkanı Uğur Erdener'den Tokyo Olimpiyatları açıklaması

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) korona virüs salgınından dolayı Tokyo Olimpiyatları ile ilgili katı karar almaya gerek olmadığına yönelik kararının herkesin ortak görüşü olduğunu söyledi.

19.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:55
(Özel haber) TMOK Başkanı Uğur Erdener'den Tokyo Olimpiyatları açıklaması

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) korona virüs salgınından dolayı Tokyo Olimpiyatları ile ilgili katı karar almaya gerek olmadığına yönelik kararının herkesin ortak görüşü olduğunu söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine 24 Temmuz - 9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak Tokyo Olimpiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili katı bir karar verilmesine gerek olmadığına yönelik görüşü hatırlatılan Erdener, "Şubat ayında oluşturduğumuz izleme komitesi var. Bunun içinde Dünya Sağlık Örgütü'nden, Japonya Sağlık Otoritesi'nden, Tokyo Organizasyon Komitesi'nden, Tokyo yerel hükumetinden temsilciler de var. Süreç 7/24 izleniyor. Dolayısıyla bu bir yön. İkinci yön ise hem Çin Halk Cumhuriyeti'nde hem Japonya'da hem de Kore'de alınan ciddi tedbirlerle önemli aşama kaydedilmiş durumda. Şu anda artık bu enfeksiyon oralarda gerilemeye başlamış durumda. IOC açısından sadece atletlerin değil, olimpiyat organizasyonuna katılacak herkesin sağlığı birinci öncelik. Bu amaçla bütün bunlar yapılıyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin açıklamaları var. G7 liderleri ile telekonferans yoluyla da görüştü. Onların da desteğini aldı ve Tokyo'nun 24 Temmuz'da başlayacak olimpiyat oyunlarını en iyi şekilde, en başarılı şekilde yapmaya hazır olduğunu beyan etti. Aynı zamanda Tokyo Valisi Yuriko Koike da benzer ifadelerle oyunların yapılacağını söyledi" diye konuştu.

"Ortaya çıkan herkesin ortak görüşüdür"

IOC Başkanı Thomas Bach'ın olimpiyat programına dahil 33 uluslararası federasyonun başkanlarıyla telekonferansla yaptığı toplantıda herkesin fikrini söylediğini belirten Başkan Erdener, "Ortaya çıkan herkesin ortak görüşüdür; 'Mevcut durumda katı bir karar almanın gereği duyulmadı' diye. Bu bildiride de var" dedi.

"Şu anda hala çalışmalarını sürdüren branşlar mevcut"

Türkiye'deki sporcuların olimpiyat hazırlıklarının sorulması üzerine Uğur Erdener, "Bazı çalışma ortamları kapalı. Federasyonlarımız bunun çarelerini buluyor. Misal kulübünün salonu kapalıdır ama milli takım, mikroptan arındırılmış bir ortamda başka salonda çalışabilir. Değişik kuruluşların tesisleri kullanılabilir. Şu anda hala çalışmalarını sürdüren branşlar mevcut" cevabını verdi.

"Kotaların kalan yüzde 47'si için düzenlemeler yapılacak"

Olimpiyat kota mücadelelerinin yüzde 53'ünün kazanılmış durumda olduğu geriye kalan yüzde 47 için neler yapılacağıyla ilgili konuşan Erdener, "Nisan ayının sonuna kadar kota yarışları ya iptal edildi ya da ertelendi. Mayıs-haziranda spor dallarının özelliklerine göre değerlendirmeler yapılıp, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin spor departmanıyla, federasyonlarımız, uluslararası federasyonlar değerlendirmelerini yapıp, kendi yeni takvimleri içinde bunu bir çözüme bağlayacak. Örneğin okçulukta mayıs ayı içinde Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Avrupa'nın kota turnuvası o. O zamana kadar Türkiye'de de ciddi bir tehlikenin azalacağını ya da ortadan kalkacağını düşünüyoruz. O günün şartları içinde yeniden değerlendirme yapılır. Şu anda takvimde görülüyor. Nisan ayı sonuna kadar olan yarışlar hemen hemen iptal edilmiş durumda. Teorik olarak IOC'in tavsiye şeyleri var; dünya sıralaması dikkate alınabilir gibi. Mesela bizde okçulukta sıkıntı söz konusu değil. Kotaların büyük çoğunluğu alınmış durumda. Sıkıntısı olanların da birebir temasla bunlar çözülecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Bugünden değerlendirmeler yapmak spekülatif senaryolar olur"

Korona virüs salgının devam etmesi durumunda Tokyo Olimpiyatları'nın iptali söz konusu olup, olmadığı sorusuna ise Başkan Erdener, şöyle yanıt verdi:

"Bunların hepsi varsayımlar olur. Öncelik tüm katılımcıların sağlığı. Hiçbir kuruluş o riskleri göre göre bir adım atmaz. O nedenle bugünden o zamana yönelik değerlendirmeler yapmak spekülatif senaryolar olur. Ayrıca Asya'da salgın en yüksek seviyesini yaptı, şimdi hızla yavaşladı, iniyor. Şu anda Avrupa merkezli gidiyor. Avrupa'da en sıkıntılı durumda İtalya var. İtalya'daki salgının uzmanların görüşleri bu ay sonu, nisan haftası gibi en yüksek seviyesini tamamlayıp inişe geçeceği şekilde. Orta Avrupa ülkelerinde nisan ortası inişe geçeceği bekleniyor. Belki Amerika'da biraz daha süreç uzayacaktır. Çünkü orada yayılım daha geç başladı. Bekleyip göreceğiz. Günün şartlarına göre IOC içinde 7-24 sürekli durumu izleyen bir ekip var. Üniteler ve devletlerle koordinasyon içinde. O nedenle herhangi bir endişe mahal yok diye söyleyebilirim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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