Bursaspor Stadında Timsah Kafasının Yapımı Bitmek Üzere

Bursaspor'un 17 Ocak 2016 tarihinden bu yana maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, projesiyle dünyanın en heyecan verici stadyumları arasında yer almıştı. Temeli atıldığı 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren yapımı sürdüğü sırada özellikle timsah kafası figürüyle Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren stadyum, büyük çaplı eksiklerine rağmen geçen yıl Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen görkemli bir törenle açılmıştı.

"EN HEYECAN VERİCİ STATLAR" LİSTESİNDEYDİ

Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden olan 'Avrupa Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards)' yarışmasının 'kamusal yapılar' kategorisinde mimarisiyle ödüle layık görülen yeni stadyum, İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetesi The Telegraph tarafından da 'dünyanın en heyecan verici 10 stat projesi' arasında gösterildi. Ancak özellikle 'timsah kafası' figürüyle büyük ilgi çeken stadın kafa kısmının yapımın bir türlü tamamlanmaması futbolseverler tarafından eleştirilmişti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Taraftarların yapımını heyecanla beklediği timsah kafası figürünün çalışmalarında sona gelindi. Membranların giydirilmesinin ardından büyük ölçüde ortaya çıkan timsah figürü, İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Geçen yıl 10 yıllığına Bursaspor'a devredilen stadyumunun kafa kısmının altı için projede Bursaspor müzesi, özel tanıtımlar için sinema salonu ve yeme içme gibi alanlar bulunuyor. Bu alanların gelecek yıl mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca Kuzey Kale Arkası bölümünde bulunan timsah çenesi, 28 metre ile Türkiye'nin en büyük konsolu olma özelliği taşıyor.