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Türkiye Futbol Federasyonu, İhlas Haber Ajansı, Spor

(Özel Haber) Tarık Aksar: "Yayıncı kuruluş dekoderlerden paraları topluyor ama bizim paramızı...

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, yayıncı kuruluşun TFF 1. Lig kulüplerine de ödeme yapmadığını aktararak, "Bizim en büyük gelirimiz yayıncı kuruluş. Ama bunu suistimal ediyorlar.

14.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:09
(Özel Haber) Tarık Aksar:

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, yayıncı kuruluşun TFF 1. Lig kulüplerine de ödeme yapmadığını aktararak, "Bizim en büyük gelirimiz yayıncı kuruluş. Ama bunu suistimal ediyorlar. Dekoderlerden paraları topluyorlar ama bizim paramızı vermiyorlar" dedi.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, yayıncı kuruluşun Süper Lig'de olduğu gibi TFF 1. Lig kulüplerine de ödeme yapmadığını söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Aksar, "Bu süreçten biz de etkileniyoruz. Bizim ödemelerimizi de yapmıyorlar. Yapamayacaklarını söylediler. Bugüne kadar hesabımıza yatan bir şey yok. En son bu ayın 10'unda ödeme yapmaları gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"Mart ayında 4 maçımızı canlı yayınladılar"

Yayıncı kuruluşun mart ayında canlı yayınladığı maçların paralarını yatırmadığını açıklayan Başkan Aksar, "Kendi yağında kavrulan bir takım değiliz. Bizim 10 TL gelirimiz varsa, 20 TL giderimiz var. Geri kalan parayı sağdan soldan topluyoruz ama oradan gelen para da bize yetmiyor. Bunun üzerine yayıncı kuruluşla olan sorun ortaya çıktı. Mart ayında 4 maçımızı canlı yayınladılar ama paramızı vermediler. Nisan'ın 10'una kadar ödeme yapmaları gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"Yayıncı kuruluş suistimal ediyor"

Kulüpler olarak en büyük gelir kaynaklarının yayıncı kuruluş olduğunu aktaran Aksar, "Ama bunu suistimal ediyorlar. Mart ayındaki maçımızın parasını vermediler. Üyelerinden, dekoderlerden paraları topluyorlar ama bizim paramızı vermiyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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