- (Özel haber) Tamer Taşpınar: "Halterde daima iyiye doğru gidiyoruz"

"Dopingsiz de bu iş oluyormuş, onu gördük"

"81 ilde 81 halter salonu hedefliyoruz"

İSTANBUL - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, gelecekte halter adına çok umutlu olduklarını belirterek, "Gittiğimiz her şampiyonadan rekorlar kırarak geliyoruz ve olimpiyatlarda madalya sayımızı arttırmak istiyoruz. Başarı için gelecek bizimdir" dedi. Taşpınar, federasyon olarak 81 ilde 81 halter salonu da açmak istediklerini de söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, basınla yemekte buluştu. Halter Federasyonu'nun projelerinin yanı sıra genel sezon değerlendirmesinde bulunan Taner Taşpınar, halterde yaşadıkları başarıların giderek artacağını belirterek, "Gittiğimiz her şampiyonadan rekorlar kırarak geliyoruz. Madalya sayımız giderek artıyor. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası 2'si alıtn 8'i gümüş olmak üzere 20 madalya ile tamamladık. En son Fiji'nin Suva kentinde düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'na gittik ve 2 altın 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere 21 madalya ile döndük. Daima iyiye doğru gidiyoruz. Hedef en büyük organizasyon olan olimpiyatlar. Olimpiyatlarda madalya umudumuz var. Rio'da bir gümüş aldık bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Ferdi sporlarda en ufak sakatlıkta her türlü olumsuzluk olabiliyor. Ama olimpiyatlarda en az 1 madalya beklentimiz var. Arjantin'de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye toplamda 11 madalya aldı. Bu madalyanın 4'nü halter sporunda kazandık. Bu büyük bir başarı. Gençlerimizi ve çocuklarımızı Allah nazarlardan saklasın. Kulüplerimizi, sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Dopingsiz de madalya alınabiliyormuş!"

Halter Federasyonu olarak dopingle mücadele ettiklerini belirten Taşpınar, "Biz bazı şampiyonalara gidemedik ama şampiyona varmış gibi kamplarımızı, antrenmanlarımız yaptık. Tabii sporcular da şampiyonalara gidemediği için psikolojik olarak biraz bozuluyor. Dopingle mücadele sadece bizim değil hükümetin de isteğiydi. Hükümetimiz doping istemiyordu çünkü başarı bir yere kadar konuşuluyor. Dopingin olumsuz yansımaları oluyor. Denetimlerimizi çok iyi yaptık. Aldığımız madalyalara kimse inanmıyordu. Dopingsiz madalya olmaz diyorlardı. Temiz madalyaları alabiliyorsak demek ki büyük mesafeler kaydettik. Dopingsiz de bu iş oluyormuş, onu gördük" şeklinde konuştu.

"Gelecek bizimdir"

Genç sporcuların gelecek adına büyük umutlar taşıdığının altını çizen Taşpınar, "Genç ve yıldız çocuklarımız, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekorlar kırdı. 2024'te daha güçlü olacağız. Bu sporcuların antrenmanları devam ettirmek istiyoruz. Üniversite zamanı geldiğinde sporcularımızı kaybedebiliyoruz. Ama önümüzdeki süreç içinde üniversite sorunu çözersek daha başarılı olacağız" yorumunu yaptı. Tamamen yerli hocalarla başarılara ulaştıklarını söyleyen Taşpınar, "Bayanlar, madalya konusunda erkeklerden biraz daha önde. Madalyaya daha çabuk ulaşıyorlar. Gelecek bizimdir diyoruz. Mili duyguları temsil ederek, İstiklal Marşımız dinleterek ve bayrağımızı göklere çekerek, madalyalarımızı halkımıza hediye edeceğiz. Bu konuda da tamamen yerli hocalarla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"81 ilde 81 halter salonu hedefliyoruz"

Başkan Taşpınar, federasyon olarak hedeflerinin 81 ilde 81 halter salonu açmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Göreve geldiğimde 32 ilde halter yapılıyordu bunu 57 ile çıkardık. Bazı illerimizde halter yapılacak tesis yoktu. Halter ağır bir spor. Haltere özel mekanlar bulmamız lazım. Biz şöyle bir başarı yakaladık. Küçücük, rutubetli, nemli mekanlarda çalışan haltercilerimiz lüks mekanlara kavuşturduk. Dünyanın zengin ülkelerinde olmayan 8-10 tane halter salonlarımız var. Çok lüks salonlara ulaştık. Milli Takım'a kamp yapacak yerleri bulamazdık ama o devir kapandı. Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüze ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza da teşekkür ediyoruz. Bu yıl biraz maddi sıkıntılar oldu umarı gelecek yıl bunu aşarız ve 57 ili arttırırız. Nihai hedef 81 il. O doğrultuda yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: İHA