(Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar'da seyirci olacak
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(Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar'da seyirci olacak

(Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar'da seyirci olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Sarı Fırtına" lakaplı Başpehlivan İsmail Balaban, Survivor yarışmasından dolayı hazır olmadığını ve bu yıl düzenlenen 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.

"Sarı Fırtına" lakaplı Başpehlivan İsmail Balaban, Survivor yarışmasından dolayı hazır olmadığını ve bu yıl düzenlenen 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2013 ve 2017 başpehlivanı İsmail Balaban, Survivor'dan yeni geldiğini ve kendisini formda hissetmediği için bu yıl seyirci olacağını açıkladı.

Başpehlivan İsmail Balaban açıklamasında, "Edirne benim kendimi bulduğum ve kendimi Türkiye'ye tanıttığım il, ata sporumuzun yağlı güreşimizin olimpiyatın merkezi burasıdır. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hepimiz için çok önemli. Sonuç olarak bizim tarihimiz, kültürümüz, geleneğimiz, göreneğimiz, örf ve adetimizdir. Biz elimizden geldiğince bunu yaşatmaya çalışıyoruz. 2006 yılından beri Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılıyorum ve birçok başarılı dereceler elde ettim. Başpehlivanlık kategorisinde 2 kez şampiyonluk yaşadım ve kemer kuşandım. Gerçekten Edirne'nin yeri bende çok ayrı. Hem Edirne halkının hem de Edirne'nin yeri çok ayrı. Bu yıl da tekrar Edirne'deyiz. İkiz kardeşim de er meydanında olacak. Başta gönlüm ondan yanadır. Kemerin Antalya'ya gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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